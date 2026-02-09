Picardía chapaca que conquista internet: así es la oración del vino

Visitar Tarija y no recorrer sus viñedos es, para muchos, como ir a la playa y no tocar el mar. La tierra chapaca se ha consolidado como uno de los principales destinos enoturísticos de Bolivia, con bodegas emblemáticas que ofrecen tours guiados, degustaciones profesionales y maridajes con su exquisita gastronomía local.

Durante todo el año —especialmente en Carnaval y en festivales culturales—, miles de turistas nacionales e internacionales recorren la famosa Ruta del Vino, que atraviesa paisajes únicos y conecta historia, tradición y sabor.

Pero más allá del buen vino y las postales perfectas, hay un detalle que está robándose el protagonismo en redes sociales: la famosa “oración del vino”.

Tradición, humor y picardía chapaca

Usuarios de TikTok, Facebook e Instagram comenzaron a compartir videos de un momento especial que viven en algunas bodegas antes de brindar: una divertida oración dedicada al vino, cargada de humor, cariño y picardía.

Entre risas, aplausos y copas en alto, los visitantes participan de esta costumbre que mezcla respeto por la bebida, agradecimiento a la tierra y el inconfundible espíritu alegre de los tarijeños.

“Que no falte, que no se acabe y que siempre vuelva”, dicen algunas versiones, provocando carcajadas y complicidad entre turistas y anfitriones.

Más que vino: una experiencia con historia

Tarija no solo destaca por sus bodegas reconocidas. También existen pequeños emprendimientos familiares que ofrecen experiencias educativas, donde los visitantes pueden aprender sobre el proceso artesanal, conversar con productores y descubrir por qué cada vino refleja el suelo donde creció la uva.

Son generaciones dedicadas al cultivo de la vid, al cuidado de cada cosecha y a transmitir su pasión a quienes llegan desde distintos rincones del país.

De la bodega al celular: fenómeno viral

La “oración del vino” se convirtió en uno de esos momentos espontáneos que conquistan internet. Videos con miles de reproducciones muestran a turistas sorprendidos, emocionados y divertidos, confirmando que en Tarija no solo se bebe vino… también se celebra la vida.

Hoy, esta tradición se suma a los grandes atractivos del departamento, demostrando que el encanto chapaco está en los detalles.

Tarija: sabor, cultura y alegría

Entre viñedos, montañas y copas llenas, Tarija sigue conquistando corazones. Y ahora, con su oración del vino, también se gana un lugar especial en las redes sociales.

Porque en esta tierra, cada brindis tiene historia, humor… y mucho amor.

