Celos fuera de control: Quiso salir con un amigo y terminó sin parabrisas | VIDEO

Un altercado entre una pareja, registrado en video, se volvió viral en redes sociales luego de mostrar una escena de tensión que terminó con severos daños a un vehículo, en un hecho que habría ocurrido en la ciudad de Chihuahua, según versiones difundidas en plataformas digitales.

En las imágenes se observa a un hombre al volante de una camioneta negra, discutiendo con una mujer que se interpone frente al vehículo. Mientras el conductor le pide que se retire, la discusión escala y la joven sube al capó y comienza a golpear el parabrisas, que termina completamente destruido.

Posteriormente, el conductor acelera sin lograr que la mujer descienda del vehículo, por lo que abandona la camioneta y se aleja del lugar, mientras la escena continúa siendo grabada por testigos.

Tras la difusión del material, surgieron distintas versiones sobre lo ocurrido. Algunas indican que personal de seguridad habría intervenido, aunque no se reportaron personas detenidas, mientras que otras señalan que el incidente podría haber sido escenificado con fines de viralización, extremo que no ha sido confirmado.

Más allá de la veracidad del hecho, el video provocó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre los límites de los celos, la violencia en relaciones de pareja y los riesgos de este tipo de conductas en espacios públicos.

La grabación continúa acumulando visualizaciones y comentarios, reflejando la atención y preocupación que generan estos episodios en el entorno digital.



Con información de Metro Ecuador.

Mira la programación en Red Uno Play