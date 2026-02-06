TEMAS DE HOY:
Caso maletas Detención Preventiva Juez Hebert Zeballos Domínguez

38ºC Santa Cruz de la Sierra

16ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

Rumi, Mira y Zoey ahora en versión coleccionable: así es la nueva colección K-Pop

El exitoso fenómeno de Netflix Las Guerreras K-Pop da el salto al mundo físico con una colección oficial que incluye muñecas, figuras, accesorios interactivos y ediciones especiales para fans.

Silvia Sanchez

06/02/2026 13:55

Rumi, Mira y Zoey ahora en versión coleccionable: así es la nueva colección K-Pop. Imagen referencial RR.SS.
Mundo

Escuchar esta nota

El fenómeno internacional de Netflix, conocido como K-Pop Demon Hunters, ahora trasciende la pantalla con el lanzamiento de su colección oficial de juguetes y productos coleccionables.

La historia del grupo HUNTR/X —integrado por Rumi, Mira y Zoey— continúa creciendo y conquistando nuevos espacios, esta vez en el mercado físico.

Un éxito que se convierte en mercancía oficial

Tras meses de expectativa entre los seguidores, la nueva línea llega para consolidar el impacto comercial de la película, que logró atraer a millones de espectadores en todo el mundo.

El lanzamiento responde al entusiasmo de la comunidad fan, que desde el estreno pedía productos oficiales inspirados en sus heroínas.

Rumi, Mira y Zoey llegan en versión coleccionable

La colección está protagonizada por las tres integrantes del grupo, recreadas en:

  • Muñecas coleccionables

  • Figuras de acción

  • Sets con accesorios

  • Ediciones especiales

Cada pieza fue diseñada respetando la estética musical, los vestuarios y la identidad como cazadoras de demonios.

Los fabricantes buscaron trasladar fielmente el estilo visual de la película al formato físico, cuidando colores, detalles y elementos distintivos.

Mattel y Hasbro se unen para el lanzamiento

El desarrollo de la línea se realizó mediante una alianza estratégica entre Mattel y Hasbro, dos gigantes de la industria del juguete.

Según representantes de Mattel, el proceso creativo se aceleró debido al alto interés generado por la cinta.

La oferta incluye productos en distintos rangos de precio, con adaptaciones de marcas reconocidas como:

  • Barbie

  • American Girl

  • Polly Pocket

  • Little People

Todas integradas al universo de Las Guerreras K-Pop.

Tecnología, interacción y ediciones especiales

Hasbro apostó por una experiencia más inmersiva para los fans.

La colección incorpora:

  • Lightsticks con sincronización por infrarrojo

  • Accesorios que simulan conciertos

  • Réplicas de armas fantásticas

  • Dispositivos interactivos

Además, se lanzarán productos especiales como:

  • Ediciones temáticas de Monopoly

  • Versiones personalizadas de Furby

Estos artículos estarán disponibles progresivamente durante 2026.

Un fenómeno que no deja de crecer

Con este lanzamiento, Netflix refuerza el poder comercial de la franquicia y demuestra que Las Guerreras K-Pop ya es una marca global.

Música, acción, fantasía y ahora coleccionables se unen para mantener viva la historia más allá de la pantalla.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD