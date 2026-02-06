Rumi, Mira y Zoey ahora en versión coleccionable: así es la nueva colección K-Pop

El fenómeno internacional de Netflix, conocido como K-Pop Demon Hunters, ahora trasciende la pantalla con el lanzamiento de su colección oficial de juguetes y productos coleccionables.

La historia del grupo HUNTR/X —integrado por Rumi, Mira y Zoey— continúa creciendo y conquistando nuevos espacios, esta vez en el mercado físico.

Un éxito que se convierte en mercancía oficial

Tras meses de expectativa entre los seguidores, la nueva línea llega para consolidar el impacto comercial de la película, que logró atraer a millones de espectadores en todo el mundo.

El lanzamiento responde al entusiasmo de la comunidad fan, que desde el estreno pedía productos oficiales inspirados en sus heroínas.

Rumi, Mira y Zoey llegan en versión coleccionable

La colección está protagonizada por las tres integrantes del grupo, recreadas en:

Muñecas coleccionables

Figuras de acción

Sets con accesorios

Ediciones especiales

Cada pieza fue diseñada respetando la estética musical, los vestuarios y la identidad como cazadoras de demonios.

Los fabricantes buscaron trasladar fielmente el estilo visual de la película al formato físico, cuidando colores, detalles y elementos distintivos.

Mattel y Hasbro se unen para el lanzamiento

El desarrollo de la línea se realizó mediante una alianza estratégica entre Mattel y Hasbro, dos gigantes de la industria del juguete.

Según representantes de Mattel, el proceso creativo se aceleró debido al alto interés generado por la cinta.

La oferta incluye productos en distintos rangos de precio, con adaptaciones de marcas reconocidas como:

Barbie

American Girl

Polly Pocket

Little People

Todas integradas al universo de Las Guerreras K-Pop.

Tecnología, interacción y ediciones especiales

Hasbro apostó por una experiencia más inmersiva para los fans.

La colección incorpora:

Lightsticks con sincronización por infrarrojo

Accesorios que simulan conciertos

Réplicas de armas fantásticas

Dispositivos interactivos

Además, se lanzarán productos especiales como:

Ediciones temáticas de Monopoly

Versiones personalizadas de Furby

Estos artículos estarán disponibles progresivamente durante 2026.

Un fenómeno que no deja de crecer

Con este lanzamiento, Netflix refuerza el poder comercial de la franquicia y demuestra que Las Guerreras K-Pop ya es una marca global.

Música, acción, fantasía y ahora coleccionables se unen para mantener viva la historia más allá de la pantalla.

