Rumi, Mira y Zoey ahora en versión coleccionable: así es la nueva colección K-Pop

El exitoso fenómeno de Netflix Las Guerreras K-Pop da el salto al mundo físico con una colección oficial que incluye muñecas, figuras, accesorios interactivos y ediciones especiales para fans.
06/02/2026 13:55
El fenómeno internacional de Netflix, conocido como K-Pop Demon Hunters, ahora trasciende la pantalla con el lanzamiento de su colección oficial de juguetes y productos coleccionables.
La historia del grupo HUNTR/X —integrado por Rumi, Mira y Zoey— continúa creciendo y conquistando nuevos espacios, esta vez en el mercado físico.
Un éxito que se convierte en mercancía oficial
Tras meses de expectativa entre los seguidores, la nueva línea llega para consolidar el impacto comercial de la película, que logró atraer a millones de espectadores en todo el mundo.
El lanzamiento responde al entusiasmo de la comunidad fan, que desde el estreno pedía productos oficiales inspirados en sus heroínas.
Rumi, Mira y Zoey llegan en versión coleccionable
La colección está protagonizada por las tres integrantes del grupo, recreadas en:
Muñecas coleccionables
Figuras de acción
Sets con accesorios
Ediciones especiales
Cada pieza fue diseñada respetando la estética musical, los vestuarios y la identidad como cazadoras de demonios.
Los fabricantes buscaron trasladar fielmente el estilo visual de la película al formato físico, cuidando colores, detalles y elementos distintivos.
Mattel y Hasbro se unen para el lanzamiento
El desarrollo de la línea se realizó mediante una alianza estratégica entre Mattel y Hasbro, dos gigantes de la industria del juguete.
Según representantes de Mattel, el proceso creativo se aceleró debido al alto interés generado por la cinta.
La oferta incluye productos en distintos rangos de precio, con adaptaciones de marcas reconocidas como:
Barbie
American Girl
Polly Pocket
Little People
Todas integradas al universo de Las Guerreras K-Pop.
Tecnología, interacción y ediciones especiales
Hasbro apostó por una experiencia más inmersiva para los fans.
La colección incorpora:
Lightsticks con sincronización por infrarrojo
Accesorios que simulan conciertos
Réplicas de armas fantásticas
Dispositivos interactivos
Además, se lanzarán productos especiales como:
Ediciones temáticas de Monopoly
Versiones personalizadas de Furby
Estos artículos estarán disponibles progresivamente durante 2026.
Un fenómeno que no deja de crecer
Con este lanzamiento, Netflix refuerza el poder comercial de la franquicia y demuestra que Las Guerreras K-Pop ya es una marca global.
Música, acción, fantasía y ahora coleccionables se unen para mantener viva la historia más allá de la pantalla.
