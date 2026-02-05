Super Bowl 2026: los tráilers más esperados… y las grandes ausencias

Cada año, la Super Bowl se convierte en mucho más que un evento deportivo. También es el escenario más codiciado por Hollywood para presentar sus producciones más ambiciosas.

Y la edición 2026 no será la excepción.

Con la llegada de la Super Bowl LX, los fanáticos del cine esperan una nueva ola de tráilers destinados a encender el hype para el resto del año.

Pero esta vez, habrá sorpresas… y ausencias inesperadas.

Marvel y Warner se bajan del juego

Según un informe del medio especializado Deadline, Marvel Studios no participará en la fiebre publicitaria de la Super Bowl.

Esto significa que no habrá avances de:

Spider-Man: Brand New Day

Vengadores: Doomsday

Una ausencia llamativa, ya que Marvel suele aprovechar este evento para lanzar adelantos clave. En años anteriores, presentó tráilers de Thunderbolts, Deadpool y Lobezno, entre otros.

De manera similar, Warner Bros. también se mantendría al margen, por lo que no se espera un nuevo avance de Supergirl.

Aunque en su caso, la decisión no sorprende tanto, ya que la compañía no suele apostar fuerte por este escenario.

¿Quiénes sí apostarán por la Super Bowl?

Mientras algunos se retiran, otros pisan el acelerador.

De acuerdo con Deadline, estos son los tráilers más esperados:

Michael (biopic de Michael Jackson) – Estreno: 24 de abril de 2026

(biopic de Michael Jackson) – Estreno: 24 de abril de 2026 Scream 7 – Estreno: 27 de febrero

– Estreno: 27 de febrero The Mandalorian and Grogu – Estreno: mayo

– Estreno: mayo Toy Story 5 (Pixar)

(Pixar) Hoppers (Pixar)

(Pixar) Super Mario Galaxy: La película

Mega Minions

El día de la revelación, de Steven Spielberg – Estreno: 12 de junio de 2026

Todo indica que Disney será uno de los grandes protagonistas de la noche.

Millones de ojos, millones en publicidad

Un anuncio de 30 segundos en la Super Bowl cuesta millones de dólares, pero para los estudios representa una oportunidad única: llegar a una audiencia global en tiempo real.

Por eso, cada tráiler está cuidadosamente planeado para generar impacto inmediato en redes sociales y medios.

Cine y fútbol, en una misma noche

La Super Bowl LX se jugará este domingo 8 de febrero de 2026 y enfrentará a los Seattle Seahawks contra los New England Patriots.

Mientras los equipos luchan por el título, los gigantes del entretenimiento pelearán por algo igual de valioso: la atención del mundo.

Prepárate para el espectáculo

Entre touchdowns, shows musicales y comerciales millonarios, la Super Bowl 2026 promete ser también una fiesta para los amantes del cine.

Sin Marvel, pero con Pixar, Star Wars y Spielberg en escena, la noche promete dejar mucho para comentar.

