Coplas, comida y alegría: así se vivió el Jueves de Compadres en El Mañanero

Este jueves, Cochabamba se llenó de color, música y alegría para celebrar el tradicional Jueves de Compadres, una de las festividades más esperadas del Carnaval, dedicada a fortalecer la amistad entre varones.

Desde temprano, los cochabambinos salieron a las calles para compartir comida, bebidas y coplas, manteniendo viva una costumbre que pasa de generación en generación.

Pero la fiesta no solo se vivió en los mercados y barrios. También llegó a la pantalla chica.

Picardía y tradición: El Mañanero armó la gran fiesta de los compadres. Foto Red Uno.

El Mañanero armó su propia fiesta

El programa El Mañanero, de Red Uno, preparó un divertido agasajo en el Centro Cultural Misk’i Cositas, que abrió sus puertas para encender la celebración.

Hubo música en vivo, platos tradicionales, baile y, por supuesto, las infaltables coplas cargadas de picardía y humor.

Coplas que hicieron reír y emocionar

La jornada arrancó con la participación de Betty Veizaga y el charanguista Alfredo Coca, quienes pusieron ritmo y sentimiento con sus interpretaciones.

Sus versos provocaron risas, aplausos y momentos de emoción entre los asistentes.

Luego llegó el turno del grupo femenino T’ikas Wayra, que, entre serpentina y mixtura, se enfrentó en un divertido “versus” de coplas contra el grupo masculino Kolvan, desatando una verdadera batalla de ingenio y buen humor.

Tradición en movimiento

La fiesta también contó con la participación del Ballet Tradiciones de Mi Tierra, que enseñó al público los pasos típicos del Carnaval, conectando a las nuevas generaciones con las raíces culturales.

Aunque el Jueves de Compadres se celebra en instituciones, familias y empresas, el corazón de la fiesta late con fuerza en los mercados.

Desde el mediodía del jueves, comerciantes y visitantes se reúnen para iniciar la jornada con una misa al Señor de la Sentencia y luego dar rienda suelta a la música, la comida y la diversión.

Más que una fiesta, una tradición viva

El agasajo organizado por El Mañanero demostró que el Carnaval cochabambino sigue más vivo que nunca.

Entre risas, coplas y abrazos, los compadres celebraron no solo una fecha, sino la amistad, la identidad y el orgullo de ser parte de esta gran tradición.

