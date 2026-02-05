Atención conductores: estas rutas presentan problemas en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este jueves el estado actualizado de la transitabilidad en la Red Vial Fundamental, conformada por 83 tramos a nivel nacional.

Según el reporte oficial del 5 de febrero, si bien gran parte de las rutas se encuentra habilitada, existen sectores con restricciones, desvíos y pasos controlados debido a trabajos de mantenimiento, construcción, desbordes y condiciones climáticas adversas.

Ante este panorama, la entidad recomendó a los conductores extremar precauciones y respetar la señalización instalada en los puntos críticos.

Tramos con observaciones por departamento

La Paz

En el sector Puente Chaco – Puente Villa, rige una restricción vehicular por obras en la carretera Unduavi–Chulumani (tramos 2A y 2B).

Lunes a sábado: 08:00 a 12:00 y 13:00 a 18:00

Domingos y feriados: 08:00 a 13:00

Santa Cruz

San Germán – límite Obispo Santistevan – Puente Ichilo: transitable con desvíos por habilitación de nuevo par vial.

Bermejo – La Angostura (Chorro Viejo): hundimientos de plataforma, solo un carril habilitado.

Warnes – Guabirá: intransitable por conflictos sociales.

El Torno – La Guardia: vía inhabilitada por bloqueo.

Cochabamba

En Llavini (acceso a Sivingani – Bombeo) hay cortes programados diurnos y nocturnos, con cierres totales temporales.

Beni

El tramo Santo Domingo – Monte Grande presenta restricción especial debido a que su trazo se encuentra en evaluación.

Pando

Km 185 – La Floresta (Monte Alegre – San Miguel): transitable con desvíos por obras.

Conquista – El Sena: tramo en construcción, con riesgo por lluvias.

La ABC recomendó especial precaución debido a la nubosidad frecuente en estas zonas.

Recomendaciones para los viajeros

La entidad recordó que las condiciones de las carreteras pueden cambiar rápidamente por factores climáticos, especialmente durante la temporada de lluvias.

Consulta oficial

El reporte completo y actualizado puede revisarse en: https://transitabilidad.abc.gob.bo

