¿Por qué se contamina el combustible importado? Aquí te lo mostramos paso a paso

Análisis de situación. La calidad del combustible es un factor determinante para el buen funcionamiento del parque automotor. Reportes técnicos recientes han identificado que la contaminación detectada en carburantes importados no se origina en las refinerías de procedencia, sino en las condiciones de almacenamiento en puntos estratégicos de tránsito internacional.

El origen del problema: depósitos antiguos

El proceso de contaminación ocurre cuando el combustible es descargado en tanques de almacenamiento antiguos ubicados en zonas fronterizas, especialmente en Arica (Chile) y en instalaciones cercanas a la frontera con Argentina.

La causa técnica señalada es la falta de mantenimiento preventivo durante gestiones pasadas. Con el tiempo, los recipientes acumularon sedimentos, óxido y residuos químicos que terminan mezclándose con el producto nuevo al momento de su almacenamiento.

¿Qué sustancias se detectaron?

Los análisis de laboratorio identificaron dos tipos de impurezas que afectan directamente el rendimiento de los motores:

Manganeso: Metal que, en presencia de residuos dentro de tanques deteriorados, forma sedimentos sólidos capaces de dañar sistemas de inyección.

Goma: Sustancia pegajosa generada por la degradación química de hidrocarburos en ambientes sin mantenimiento, que puede obstruir filtros e inyectores.

El efecto del recipiente sucio

Los expertos explican que el combustible no llega contaminado desde el país de origen, sino que se deteriora al entrar en contacto con superficies internas sucias. Este fenómeno, conocido técnicamente como contaminación por almacenamiento, ocurre cuando los residuos acumulados en las paredes y el fondo de los tanques se desprenden y se mezclan con el nuevo cargamento.

Medidas de mitigación y control

Ante el diagnóstico, se activó un plan de contingencia denominado “Vigilancia Total”, orientado a garantizar que el producto distribuido a las estaciones de servicio cumpla con los estándares de calidad.

Las acciones implementadas incluyen:

Aislamiento: Bloqueo inmediato de tanques identificados con contaminación.

Saneamiento: Limpieza física profunda de los depósitos para eliminar residuos acumulados.

Filtrado especializado: Purificación del combustible mediante equipos de alta eficiencia en refinerías.

Fiscalización reforzada: Inspecciones permanentes en plantas de Chile, Argentina y Paraguay.

Control de laboratorio diario: Pruebas en recepción, almacenamiento y transporte.

