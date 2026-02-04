"Es como si mi vida no tuviera sentido": El desgarrador testimonio de la madre que perdió a sus niñas en Chile

Tras un mes de complejas gestiones internacionales, los cuerpos de las pequeñas de 5, 8, 13 y 15 años llegaron finalmente a nuestro país el pasado domingo 1 de febrero. Las menores recibieron cristiana sepultura en Los Yungas, La Paz, en medio de escenas de profundo dolor tras haber fallecido en un trágico incendio en Chile.

Lidia Zepita, madre de las niñas, explicó que migró hace dos años buscando una cura para una enfermedad que en Bolivia consideraban incurable.

"Me fui porque estaba enferma y no tenía cura aquí, traté de buscar ayuda, pero nadie me dio una solución", relató la mujer.

A pesar de haber logrado operarse con éxito en mayo de 2024, Lidia volvió a trabajar prematuramente para poder alimentar a sus hijas y pagar deudas acumuladas. "Solo descansé dos de los seis meses que me recomendaron porque tenía que dar de comer a mis hijas, ellas eran todo para mí", recordó con tristeza.

La tragedia ocurrió mientras la familia dormía, momento en que el fuego bloqueó las salidas de la vivienda y consumió sus pertenencias.

"Es como si mi vida no tuviera sentido porque me duele mucho haber perdido a mis hijas", manifestó la madre.

Actualmente, Zepita recibe apoyo emocional y alojamiento temporal. Sin embargo, ella confiesa sentirse "apresada" por las deudas económicas que le impiden incluso viajar a Cochabamba para visitar a sus parientes.

Lidia espera poder resolver su situación financiera para recuperar la libertad de caminar tranquila y reencontrarse con su familia. "Solo le digo a Dios que solo él sabe lo que va a pasar, gracias a él estoy de pie", concluyó la sobreviviente.

Mira la programación en Red Uno Play