Starlink opera en Bolivia con licencia experimental por seis meses, informa la ATT

El director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Agreda, informó que Starlink inició operaciones en Bolivia bajo una licencia experimental, que le permite brindar el servicio de manera transitoria por un periodo de seis meses.

“Starlink hace dos días ha iniciado operaciones en Bolivia con una licencia experimental, que le permite operar transitoriamente durante seis meses”, explicó Agreda.

La autoridad señaló que la rapidez del procedimiento se debe a que este tipo de licencia facilita el ingreso temporal de nuevas tecnologías, mientras se elaboran los reglamentos necesarios para su operación definitiva en el país.

“En este tiempo se está trabajando los respectivos reglamentos para que cualquiera pueda ingresar. Cualquier otra empresa también puede solicitar una licencia experimental”, precisó.

En ese contexto, Agreda reveló que otras compañías internacionales ya expresaron su interés en operar en Bolivia bajo el mismo esquema. Entre ellas mencionó a Amazon, a través de su proyecto satelital Kuiper, además de Hispasat y otros operadores de satélites de órbita baja y media.

La ATT indicó que este proceso forma parte de la apertura del mercado a nuevas tecnologías de conectividad, bajo un marco regulatorio que garantice condiciones equitativas y seguras para los usuarios.

Mira la programación en Red Uno Play