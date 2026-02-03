¡Luto en el fútbol! Fallece Nicolás Giani, exjugador del Inter, tras una enfermedad incurable

El fútbol italiano está de luto por el fallecimiento de Nicolás Giani, exfutbolista italiano y exjugador del Inter de Milán, quien murió este martes tras padecer una enfermedad incurable, según informaron medios de ese país. El deportista se formó en las divisiones inferiores del club nerazzurro.

¡Martes de luto en el fútbol italiano! Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, los distintos clubes en los que militó Giani le rindieron homenaje con sentidos mensajes de despedida.

El Inter de Milán emitió un comunicado en el que expresó:

“El FC Internazionale Milano expresa sus más profundas condolencias por el fallecimiento de Nicolás Giani, defensor que formó parte del sector juvenil nerazzurro de 1998 a 2005. El club transmite sus más sinceras condolencias a su familia en este momento”.

Por su parte, Cremonese escribió de manera breve:



“Descansa en paz, Nicolás”.

En tanto, Spezia publicó un mensaje en el que señaló:



“Spezia Calcio expresa sus condolencias por el prematuro fallecimiento de Nicolás Giani. La familia Giani recibe el pensamiento y el fuerte abrazo de todo el club”.

Finalmente, Vicenza también se sumó a las condolencias con un comunicado en su sitio oficial:



“En nombre de todo el club, nuestro más sentido pésame a toda la familia”.

Giani nació en la ciudad de Como y comenzó su carrera futbolística en las categorías juveniles del Inter de Milán a comienzos de la década del 2000.

A lo largo de su trayectoria, logró el ascenso desde la tercera división en la temporada 2015/16, y al año siguiente fue parte del equipo que lideró la Serie B, concretando un doble ascenso que permitió al club llegar a la primera división por primera vez en 49 años.

