Danny Bejarano vuelve al fútbol boliviano y es nuevo refuerzo de Blooming

El mediocampista se suma a la Academia con la promesa de entrega total y experiencia para la nueva temporada.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

03/02/2026 9:30

Danny Bejarano es el nuevo refuerzo de Blooming para la temporada 2026
Santa Cruz, Bolivia

Blooming continúa reforzándose de cara a la nueva temporada y sumó a sus filas a un nombre de experiencia: Danny Bejarano, quien retorna al fútbol boliviano tras varios años en el exterior.

El mediocampista firmó contrato por un año con opción a renovación y se convierte en una de las últimas incorporaciones de la Academia. Bejarano llega procedente del fútbol europeo, donde militó en ligas como la de Grecia y Chipre, y manifestó su satisfacción por volver al país.

Tenía pensado volver a Bolivia y apareció Blooming. Fue todo muy rápido y también influyó la llamada del profesor para tomar la decisión”, señaló el jugador, quien aseguró sentirse ilusionado con este nuevo desafío.

 

El volante reconoció que no fue una decisión sencilla, tomando en cuenta que debutó profesionalmente en Oriente Petrolero, clásico rival del club celeste; sin embargo, afirmó que las oportunidades no siempre se esperan y hay que saber aprovecharlas.

Cuando recibí la oferta de Blooming no lo dudé y tomé la decisión rápido”, indicó.

Bejarano arribó al país en la madrugada del domingo y, pese al cansancio del viaje, asistió al Clásico cruceño para acompañar a sus nuevos compañeros desde las tribunas.

En cuanto a lo que puede esperar la hinchada, el mediocampista fue claro: “Prometo trabajo al cien por ciento en cada partido. Esta camiseta exige y espero estar a la altura”.

 

