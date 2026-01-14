Soria sobre Blooming: “El equipo está casi completo y necesitamos mucho trabajo físico”

Blooming continúa con su trabajo de pretemporada en su sede, bajo la conducción técnica de Mauricio Soria. En ese contexto, el entrenador dialogó con Red Uno de Bolivia y se refirió al momento que atraviesa el plantel, al armado del equipo y a los objetivos de esta etapa de preparación.

“El equipo está casi completo, solo nos falta Moisés Villarroel, que está en la selección. Seguramente, en cuanto termine su participación, estará ya con nosotros”, señaló Soria, destacando además que el capitán conoce bien la forma de trabajo del cuerpo técnico, por lo que su adaptación no representará un inconveniente.

El entrenador explicó que el principal enfoque actual está puesto en la preparación física, ya que varios futbolistas llegaron fuera del nivel esperado.

“Estamos intentando hacer la labor de adecuación a todos los jugadores para que estén en un nivel físico aceptable. Creo que han venido un poquito sobrepasados la mayoría, incluidos los que estaban el año pasado con nosotros”, afirmó.

Soria también hizo referencia a la exigencia del calendario en la temporada anterior, donde Blooming disputó numerosos partidos en corto tiempo.

“El año pasado tuvimos muchísimos partidos seguidos, no daban tregua para que los jugadores puedan recuperar, y no teníamos la cantidad necesaria para hacer un recambio aceptable dentro del plantel”, indicó.

De cara a este año, el técnico sostuvo que se intentó mejorar la calidad de jugadores para ampliar las opciones y evitar el desgaste excesivo. Además, manifestó que el formato de competencia no será tan exigente como el de la pasada temporada, lo que permitirá reducir el riesgo de lesiones.

Finalmente, Soria se refirió a la salida de algunos refuerzos que llegaron el año pasado.

“Es una pena que se hayan ido, pero también es una alegría para ellos y sus familias poder ir a equipos más importantes, donde les paguen mejor”, expresó, aunque reconoció que uno de los errores fue no asegurar contratos por dos años, lo que terminó perjudicando al club.

Por ahora, el entrenador aseguró que el cuerpo técnico se mantiene expectante y no conforme.

“Vemos que los futbolistas tienen mucho talento, pero necesitan mucho trabajo. Hemos hecho labores individuales y esperamos que este fin de semana ya podamos empezar con los trabajos colectivos para el funcionamiento del equipo”, concluyó.

