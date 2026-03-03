TEMAS DE HOY:
Un actor de Spider-Man revela que tiene cáncer: “Es tratable, pero no curable”

Bruce Campbell, recordado por Evil Dead y sus apariciones en Spider-Man, reveló que padece un cáncer “tratable, pero no curable”. Cancelará compromisos laborales mientras inicia tratamiento.

Silvia Sanchez

03/03/2026 14:06

Un actor de Spider-Man revela que tiene cáncer: “Es tratable, pero no curable”. Imagen referencial.
El actor Bruce Campbell compartió un mensaje en su cuenta de X en el que confirmó que fue diagnosticado con cáncer.

“Es de un tipo tratable, pero no curable. Pido disculpas si es un shock: para mí también lo fue”, escribió el intérprete, con el tono directo que lo caracteriza.

“Una oportunidad”, según su estilo

Con ironía, Campbell explicó que hoy en día a los problemas de salud se los suele llamar “oportunidades”, y que él está atravesando una de esas. Señaló que su objetivo es enfocarse en mejorar lo máximo posible para poder salir de gira en otoño con su ópera prima Ernie & Emma.

El actor adelantó que, debido al tratamiento, deberá cancelar varias convenciones y compromisos previstos para el verano. “Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano”, expresó.

También dejó en claro que no busca generar lástima ni recibir consejos médicos: “Solo quiero adelantarme a la información, en caso de que circule algo falso (que lo hará)”.

Fiel a su personalidad, cerró con una frase que tranquilizó a sus seguidores: “No teman, soy un viejo y duro hijo de perra y tengo un gran apoyo, así que espero estar por acá un tiempo más”.

Ícono del terror y rostro inolvidable de Spider-Man

A sus 67 años, Bruce Campbell es considerado un referente del cine de terror de los años 80 gracias a su papel como Ash Williams en The Evil Dead, dirigida por su amigo y colaborador habitual Sam Raimi.

Con el tiempo se convirtió en actor fetiche del realizador y participó en múltiples proyectos suyos, incluida la primera trilogía de Spider-Man, donde interpretó personajes secundarios que se volvieron guiños celebrados por los fans.

“Como siempre, ustedes son los mejores fans del mundo y espero verlos pronto. Mucho amor”, concluyó el actor.

La noticia generó una ola de mensajes de apoyo en redes sociales para una de las figuras más queridas del cine fantástico, que enfrenta esta etapa con el mismo humor ácido y la fortaleza que lo convirtieron en leyenda.

