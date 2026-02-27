Christian Nodal arremete contra Cazzu tras polémica canción de Rauw Alejandro

La polémica creció en cuestión de horas. Todo comenzó tras la difusión de una canción de Rauw Alejandro en la que se menciona la frase “como Christian Nodal”, lo que generó especulaciones en redes sociales sobre una posible indirecta.

Ante el revuelo, Christian Nodal decidió pronunciarse a través de sus redes sociales. El mensaje fue retomado por el programa Sale el Sol, donde se analizó el contenido y el alcance de sus declaraciones.

“¡El diablo! Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’”, escribió el cantante sonorense, restando importancia a la controversia.

De aclaración a polémica

Nodal explicó que la referencia era hacia él mismo y que incluso aludía a su conocida imagen de “alma enamorada”. “No es un ataque, no es una declaración moral”, sostuvo, señalando que este tipo de comparaciones son habituales dentro del género urbano.

Sin embargo, el tono del mensaje cambió cuando habló de la “selectividad de la indignación” y mencionó episodios personales que muchos interpretaron como indirectas dirigidas a Cazzu. Entre ellos, hizo referencia a fotografías con “quien dañó la relación”, a un supuesto “infierno durante y después del embarazo” y a un conflicto relacionado con los compositores de “Rosita”, al que calificó como “imperdonable”.

Redes divididas

Las reacciones no tardaron en multiplicarse. Mientras algunos seguidores respaldaron al intérprete y defendieron su derecho a responder, otros cuestionaron que se expongan asuntos personales en medio de una controversia musical.

Lo cierto es que lo que parecía una simple mención en una canción terminó por escalar a un enfrentamiento mediático que mantiene en vilo a los fanáticos y alimenta el debate en redes sociales.

