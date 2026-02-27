Oruro se luce rumbo al Miss Bolivia 2026 con un ramillete de bellezas

La cuenta regresiva para el Miss Bolivia 2026 ya comenzó y Oruro pisa fuerte con tres representantes que prometen dejar en alto el nombre del departamento: Valeria Mena (Miss Oruro), Alondra Zarzuela (Señorita Oruro) y Aylín Flores (Miss Altiplano).

Durante su visita al programa En Que No Me Pierda, las soberanas compartieron su emoción, proyectos y el compromiso de mostrar la riqueza cultural de su tierra en el certamen nacional.

Valeria Mena destacó lo especial que fue vivir el Carnaval como Miss Oruro en un año histórico para la ciudad, celebrando sus 245 años. La reina expresó que representar a Oruro significa llevar más que una corona: implica portar tradición, fe y la fuerza de su gente.

“Mi corazón está lleno de alegría y gratitud por mi Virgencita y por la oportunidad de representar el nombre de mi Oruro”, manifestó.

Además, aseguró que su preparación para el Miss Bolivia es integral: entrenamiento físico, preparación mental, formación cultural y oratoria. También adelantó que trabaja en su proyecto social “Latidos de Oro 2026”, iniciativa que espera consolidar en los próximos meses.

Por su parte, Alondra Zarzuela anunció que las mises orureñas ya alistan actividades conjuntas, entre ellas la tradicional Cena de Reinas por el Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo. El evento busca resaltar el liderazgo femenino y generar espacios de inspiración y empoderamiento.

Las tres coincidieron en que el Miss Bolivia no solo es una competencia de belleza, sino una vitrina para exponer identidad, valores y proyectos sociales.

