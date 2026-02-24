“Estaba en shock”: boliviana cuenta cómo llegó a la icónica ‘Casita’ de Bad Bunny

En medio de un estadio repleto, luces encendidas y miles de voces cantando al unísono, una joven boliviana dejó de ser parte del público para convertirse en protagonista.

Durante el concierto de Bad Bunny en Brasil, una fan originaria de Santa Cruz de la Sierra fue elegida para subir a la icónica “Casita”, el escenario secundario más especial del show.

Su nombre es Flavia Gutiérrez. Y todavía le cuesta creer lo que vivió.

El instante que paralizó el estadio

Ser invitado a subir a “La Casita” no es algo común. Es un gesto especial del artista, un momento íntimo dentro de un espectáculo masivo.

Y esta vez, la elegida fue boliviana.

Entre gritos, lágrimas y emoción, Flavia caminó hacia el pequeño escenario mientras el estadio la miraba. Las redes sociales no tardaron en explotar: los videos del momento comenzaron a circular y el orgullo cruceño se hizo sentir.

Porque cuando un boliviano cumple un sueño en un escenario internacional, el país entero vibra.

“Estaba en shock”

En entrevista con Red Uno, Flavia relató cómo vivió la experiencia.

“La verdad que muy bonito, fue una experiencia inolvidable porque el concierto lo vi de manera diferente dentro de la casita”, contó.

Aseguró que jamás imaginó que sería seleccionada.

“Estaba en shock y no lo creí, lo vi súper imposible porque había un montón de gente. Yo creo que fue suerte”, manifestó.

¿Qué es “La Casita” y por qué es tan especial?

“La Casita” no es un simple escenario. Es el corazón nostálgico del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, la gira mundial 2025 del artista.

Se trata de una representación de una vivienda típica de Puerto Rico: construida en concreto, con techo plano y colores vibrantes. Es un homenaje directo a sus raíces.

Diseñada por Mayna Magruder Ortiz y basada en una casa real en Humacao, simboliza hogar, identidad y orgullo boricua. Allí, el cantante baja la intensidad del espectáculo masivo para crear un ambiente cercano, como una charla en el balcón o una fiesta en el patio.

Es el momento en que el estadio deja de ser estadio. Y se convierte en barrio.

Para Flavia, fue más que un instante viral. Fue un recuerdo que la acompañará toda la vida.

Mira la programación en Red Uno Play