De Enredoncio a La Imilla: los personajes que hicieron eterno a David Santalla

El reconocido humorista boliviano David Santalla nació el 16 de agosto de 1939 en la ciudad de La Paz y dedicó 56 años de su vida al escenario. Durante su extensa carrera artística, creó 52 personajes que retrataron con picardía, crítica y ternura la cotidianidad de la sociedad boliviana y latinoamericana.

Entre los más recordados se encuentran Don Enredoncio, La Abuela y La Imilla, figuras que se ganaron el aplauso del público dentro y fuera del país. Sus presentaciones no solo triunfaron en Bolivia, sino también en Costa Rica, Perú y Argentina, además de ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Santa Ana, en Estados Unidos.

Particularmente, la comunidad salvadoreña radicada en Estados Unidos mostró un cariño especial por su trabajo. Personajes como Enredoncio y La Imilla lograron una conexión cultural inmediata. En Centroamérica, por ejemplo, el personaje de La Imilla fue asociado con “la fregona”, término con el que se identifica a las trabajadoras del hogar, generando empatía y reconocimiento.

Personajes de la vida cotidiana

Santalla construyó su universo humorístico a partir de la observación de la realidad. Enredoncio, La Abuela y La Imilla representaban sectores populares y situaciones cotidianas con las que el público se sentía identificado.

En contraste, La Doña Fufurufa, una señora de alta sociedad, fue uno de sus personajes más fugaces y menos comprendidos. Sin embargo, el resto de sus creaciones lograron consolidarse por su cercanía con la vida diaria y su capacidad para decir, a través del humor, verdades incómodas a la clase política y a la sociedad.

Creatividad con ética

Santalla defendía un humor basado en la observación y la originalidad.

“Los personajes son creados por la lectura de la vida cotidiana y no imitados del Internet como hacen la mayoría de los que hacen humor”, señalaba en una entrevista pasada.

Para el artista, el humor debía renovarse con creatividad, ética y respeto hacia los personajes que representaban distintos sectores de la sociedad.

El legado de David Santalla no solo vive en sus actuaciones, sino en los personajes que se convirtieron en espejo de la realidad y en parte fundamental de la cultura popular boliviana.

