Se acerca la gran final del Reina Hispanoamericana 2026 y las emociones están a flor de piel

En la cuenta regresiva para la edición 2026 del Reina Hispanoamericana, que se transmitirá este sábado por la Red Uno, este jueves El Mañanero recibió la visita de dos destacadas representantes de la belleza internacional:

Miss Filipinas, Dia Maté, actual Reina Hispanoamericana, y Miss Venezuela, Emily Francesca, recientemente nombrada Miss Cataleya.

“Me encanta Bolivia, me encanta la gente, me encanta la comida, la cultura. Fue muy divertido participar en el Carnaval de Oruro, la experiencia fue maravillosa”, señaló la reina filipina.

Además, adelantó que formará parte del jurado en la noche final del certamen, mostrando su entusiasmo por evaluar a las candidatas.

Por su parte, Emily resaltó la importancia de su reciente título de Miss Cataleya y cómo le permitirá representar internacionalmente a la marca durante un año.

“Es un logro poder trabajar con marcas no solo en Venezuela, sino a nivel internacional. Estoy nerviosa pero muy emocionada por mostrar una faceta mía que no mucha gente conoce, más allá de la Emily divertida y tiktoker”, manifestó.

La venezolana también comentó su gusto por la gastronomía boliviana, probando delicias locales sin afectar la figura que su título requiere lucir.

Ambas reinas se suman a la emoción de los últimos días de actividades previas a la gala final, en la que las candidatas brillarán en la pasarela del Reina Hispanoamericana 2026, dejando ver toda su elegancia y carisma.

Mira la programación en Red Uno Play