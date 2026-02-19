Padre enviado a la cárcel por presunto infanticidio de su bebé de ocho meses

Un hombre fue enviado con detención preventiva a la cárcel, acusado del presunto delito de infanticidio, luego de que las investigaciones determinaran que su bebé de ocho meses no falleció por causas naturales, como él aseguró en un inicio, sino a consecuencia de una agresión física.

El padre llevó al menor a un centro de salud argumentando que habría sufrido una convulsión y que desconocía qué pudo haberla provocado. Sin embargo, los exámenes médicos descartaron una muerte natural o accidental.

El fiscal Alberto Zeballos informó que la autopsia estableció que la causa de muerte corresponde a un trauma violento por fuerza externa intensa.

“Se ha determinado que no estamos ante un hecho accidental. Existe aceleración en la región medular, a nivel de la columna vertebral, además de un sangrado interno significativo y múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo producto de agresiones físicas”, detalló la autoridad.

Según explicó Zeballos, durante el feriado de Carnaval se imputó formalmente a dos personas por distintos hechos; en este caso particular, se dispuso la medida excepcional de detención preventiva contra el progenitor biológico de la víctima, considerando la gravedad del delito y los riesgos procesales de fuga y obstaculización.

El Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como infanticidio, mientras continúan las investigaciones para esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió la muerte del menor.

