Un cuerpo sin vida fue hallado en el río Piraí, a la altura de la comunidad Limoncito, en el municipio de El Torno. El rescate estuvo a cargo de bomberos municipales, voluntarios y efectivos policiales, luego de que vecinos de la zona alertaran por fuertes olores provenientes de la ribera.

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima sería un hombre de aproximadamente 42 años. El cuerpo fue encontrado en estado de descomposición, por lo que se presume que llevaba varios días en el lugar.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) asumió la investigación para esclarecer las circunstancias del deceso. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis mientras se aguardan los resultados de la autopsia médico-legal.

Tras el levantamiento legal, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial de La Pampa de la Isla, en Santa Cruz de la Sierra, donde se realizarán los exámenes forenses correspondientes para determinar con precisión la causa de la muerte.

Se espera que en las próximas horas familiares o allegados puedan acercarse para identificar al hombre y proceder con los trámites legales para la entrega del cuerpo. Mientras tanto, el caso continúa en etapa investigativa.

