Colegio Médico alerta sobre cuarto fallecimiento por chikungunya

La emergencia municipal por chikungunya ha escalado a una alerta roja departamental debido al aumento crítico de contagios. En medio de este escenario, el Colegio Médico manifestó su profunda preocupación por la velocidad de propagación del virus.

La institución reportó que existe sospecha de una cuarta persona fallecida cuyo diagnóstico está bajo investigación epidemiológica. Las autoridades de salud aún no han confirmado oficialmente este deceso, pero los indicios apuntan a que se trata de la misma patología.

Humberto Vargas, presidente del Colegio Médico, criticó duramente la gestión municipal actual asegurando que los hospitales están preparados, pero la prevención es nula.

"De nada nos sirve tener 100 camas disponibles si es que los criaderos de este mosquito no son eliminados", sentenció el representante.

Vargas denunció que han transcurrido cinco días de inactividad total por parte de las instancias responsables de la fumigación y limpieza. "No sé cuánto vamos a esperar para que las autoridades empiecen a actuar con su plan de contingencia", cuestionó el médico ante la prensa.

Finalmente, el sector salud exigió la activación inmediata del COE departamental para frenar la inacción que perciben en la alcaldía. Mientras tanto, el Colegio Médico ha iniciado por cuenta propia una serie de charlas educativas y capacitaciones técnicas para el personal sanitario.

