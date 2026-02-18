Monseñor Leigue llama a la reflexión y conversión al inicio de la Cuaresma

Este miércoles se celebró la misa del Miércoles de Ceniza, con la que se dio inicio a la Cuaresma. Durante la homilía, el monseñor René Leigue exhortó a los fieles a vivir este tiempo de reflexión siguiendo el llamado del Papa León XIV, para aprovechar los 40 días de preparación espiritual escuchando la palabra del Señor.

“Tiempo de Cuaresma es un tiempo para escuchar, escuchar la palabra del Señor, porque ahí está la clave para que nosotros nos dejemos reconciliar. En la Biblia el Señor nos invita siempre a la conversión, pero nos deja que nosotros la hagamos por nuestra cuenta”, expresó Leigue durante la ceremonia.

Asimismo, el prelado invitó a reflexionar sobre el reconocimiento y el arrepentimiento de los pecados, al recordar que todos los seres humanos cometen errores.

“Todos tenemos nuestros defectos, nadie puede decir que no ha cometido un error o que no es pecador. Somos humanos, somos personas, pero hay que orar, practicar la solidaridad y el ayuno”, añadió.

