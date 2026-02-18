Intensa nevada en La Cumbre impide el paso vehicular hacia los Yungas

Una intensa nevada registrada en el sector de La Cumbre afectó gravemente la transitabilidad en la carretera que conecta La Paz con los Yungas, impidiendo el paso de vehículos.

Según reportes de viajeros que se dirigían hacia Coroico, el camino se encuentra completamente cubierto de nieve, lo que representa un peligro extremo para quienes circulan por esta ruta.

La acumulación de hielo redujo considerablemente la adherencia de los neumáticos, provocando que algunos motorizados quedaran inmovilizados.

Ante esta situación, los viajeros solicitaron la intervención inmediata de las autoridades para el envío de maquinaria pesada que permita limpiar la vía, despejar la nieve acumulada y restablecer condiciones seguras de circulación.

Se recomienda a los conductores extremar precauciones y evitar viajes innecesarios hasta que se normalice la transitabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play