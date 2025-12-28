La Cumbre se cubre de nieve y atrae a decenas de familias en el cierre del feriado navideño

El cierre del feriado largo de Navidad motivó a numerosas familias a trasladarse hasta la Cumbre, en la ruta de ingreso a Los Yungas, para disfrutar de un inusual paisaje de montañas cubiertas de nieve, que atrajo a visitantes desde tempranas horas.

Precaución en la carretera

Desde la Policía Boliviana y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informaron que la vía se encuentra habilitada, aunque exhortaron a los conductores a extremar precauciones por la presencia de fuerte neblina y nieve sobre la calzada.

Durante la jornada, varios vehículos quedaron parados y otros se encunetaron al intentar transitar por el sector, debido a las condiciones climáticas adversas.

Foto: Carreteras hacia los Yungas ABC

Alerta del Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por nevadas y descenso de temperaturas, que afecta a distintas regiones del país, incluyendo zonas altas del departamento de La Paz.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con velocidad reducida, evitar maniobras bruscas y, de ser posible, postergar viajes nocturnos mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

