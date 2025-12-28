TEMAS DE HOY:
La Cumbre se cubre de nieve y atrae a decenas de familias en el cierre del feriado navideño

En el último día del feriado largo de Navidad, decenas de familias se trasladaron hasta la Cumbre, en la ruta de ingreso a Los Yungas, para disfrutar del paisaje nevado.

Juan Marcelo Gonzáles

28/12/2025 15:24

Foto: Familias disfrutan de la nieve en la cumbre (Captura de video)
La Paz

El cierre del feriado largo de Navidad motivó a numerosas familias a trasladarse hasta la Cumbre, en la ruta de ingreso a Los Yungas, para disfrutar de un inusual paisaje de montañas cubiertas de nieve, que atrajo a visitantes desde tempranas horas.

 

 

 

Precaución en la carretera

Desde la Policía Boliviana y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informaron que la vía se encuentra habilitada, aunque exhortaron a los conductores a extremar precauciones por la presencia de fuerte neblina y nieve sobre la calzada.

Durante la jornada, varios vehículos quedaron parados y otros se encunetaron al intentar transitar por el sector, debido a las condiciones climáticas adversas.

 

Foto: Carreteras hacia los Yungas ABC

Alerta del Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió una alerta naranja por nevadas y descenso de temperaturas, que afecta a distintas regiones del país, incluyendo zonas altas del departamento de La Paz.

Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con velocidad reducida, evitar maniobras bruscas y, de ser posible, postergar viajes nocturnos mientras persistan las condiciones climáticas adversas.

