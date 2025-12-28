Conozca el estado actualizado de las carreteras en Bolivia este domingo , según reporte de la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) emitió este domingo 28 de diciembre un reporte actualizado sobre el estado de tránsito en seis tramos de la Red Vial Fundamental, donde se registran restricciones o desvíos por trabajos de mantenimiento, rehabilitación o evaluación.

Rutas con tránsito condicionado o restringido

Estos son los tramos reportados por la ABC:

Cochabamba (Llave - Bombeo)

Restricción vehicular especial

Se realizan trabajos de rehabilitación. El tránsito está permitido solo de 17:30 a 07:00, por horarios nocturnos.

La Paz (Patacamaya – Huarina)

Transitable con desvíos

Hay desvío habilitado. Se circula por dos carriles alternos.

Tarija (Tacuara – La Central)

Transitable con desvíos

Equipo pesado en mantenimiento de vía. Se recomienda tomar desvíos alternos.

Beni (Santo Domingo – Monte Grande)

Restricción vehicular especial

Tramo en evaluación técnica por condiciones inestables.

Santa Cruz (San Germán – Puente Ichilo)

Transitable con desvíos

Por afectación en una alcantarilla, se debe usar el par vial nuevo.

Santa Cruz (Bermejo – La Angostura)

Transitable con desvíos

Obras con maquinaria pesada en el sector Choro Viejo, habilitado solo un carril.

La ABC recomienda a la población conducir con precaución para evitar accidentes y garantizar un viaje seguro, especialmente en esta época de alta circulación por fin de año.

