¿Tiene planes hoy? Así estará el clima en Bolivia este 28 de diciembre

Las nevadas afectan zonas altas del occidente, mientras las lluvias se extienden por el eje central y regiones del oriente.
28/12/2025 8:13
Este 28 de diciembre, Bolivia enfrenta una jornada marcada por la inestabilidad climática, con una alerta naranja vigente por nevadas en regiones del altiplano y lluvias persistentes en el resto del país.
Nevadas en el occidente
La alerta climática emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) rige para zonas altas de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, donde se espera la acumulación de nieve que puede afectar caminos y el transporte interprovincial.
La Paz: 18 °C de máxima, con lluvias continuas.
Oruro y Potosí: entre 15 °C y 16 °C, con cielo cubierto y precipitaciones intermitentes.
El frío intenso se sentirá especialmente en provincias del altiplano, donde se recomienda precaución por la visibilidad reducida y carreteras mojadas.
Valles con tormentas eléctricas
En los valles, el clima también se muestra inestable. Se prevén tormentas eléctricas vespertinas y elevada humedad:
Cochabamba y Sucre: máximas de 21 °C, con lluvias intermitentes.
Tarija: alcanzará los 27 °C, con chubascos aislados al final del día.
Oriente caluroso y húmedo
En el oriente y la Amazonía, predomina el calor húmedo, con temperaturas elevadas y lluvias:
Santa Cruz y Trinidad: máximas entre 29 °C y 30 °C, con una humedad de hasta 94%.
Cobija: 27 °C, con cielo nublado y lluvias durante gran parte del día.
Las autoridades piden a la población mantenerse informada sobre el pronóstico del tiempo y tomar previsiones ante posibles desbordes, deslizamientos o interrupciones de servicios.
