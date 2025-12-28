TEMAS DE HOY:
Nacional

¿Tiene planes hoy? Así estará el clima en Bolivia este 28 de diciembre

Las nevadas afectan zonas altas del occidente, mientras las lluvias se extienden por el eje central y regiones del oriente.

Ximena Rodriguez

28/12/2025 8:13

Santa Cruz

Escuchar esta nota

Este 28 de diciembre, Bolivia enfrenta una jornada marcada por la inestabilidad climática, con una alerta naranja vigente por nevadas en regiones del altiplano y lluvias persistentes en el resto del país.

Nevadas en el occidente

La alerta climática emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) rige para zonas altas de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, donde se espera la acumulación de nieve que puede afectar caminos y el transporte interprovincial.

  • La Paz: 18 °C de máxima, con lluvias continuas.

  • Oruro y Potosí: entre 15 °C y 16 °C, con cielo cubierto y precipitaciones intermitentes.

El frío intenso se sentirá especialmente en provincias del altiplano, donde se recomienda precaución por la visibilidad reducida y carreteras mojadas.

Valles con tormentas eléctricas

En los valles, el clima también se muestra inestable. Se prevén tormentas eléctricas vespertinas y elevada humedad:

  • Cochabamba y Sucre: máximas de 21 °C, con lluvias intermitentes.

  • Tarija: alcanzará los 27 °C, con chubascos aislados al final del día.

Oriente caluroso y húmedo

En el oriente y la Amazonía, predomina el calor húmedo, con temperaturas elevadas y lluvias:

  • Santa Cruz y Trinidad: máximas entre 29 °C y 30 °C, con una humedad de hasta 94%.

  • Cobija: 27 °C, con cielo nublado y lluvias durante gran parte del día.

Las autoridades piden a la población mantenerse informada sobre el pronóstico del tiempo y tomar previsiones ante posibles desbordes, deslizamientos o interrupciones de servicios.

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Uno de película

16:15

Amor de familia

18:00

El chavo

19:00

El chapulin colorado

19:55

Notivisión

