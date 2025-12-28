¿Tiene planes hoy? Así estará el clima en Bolivia este 28 de diciembre

Este 28 de diciembre, Bolivia enfrenta una jornada marcada por la inestabilidad climática, con una alerta naranja vigente por nevadas en regiones del altiplano y lluvias persistentes en el resto del país.

Nevadas en el occidente

La alerta climática emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) rige para zonas altas de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba, donde se espera la acumulación de nieve que puede afectar caminos y el transporte interprovincial.

La Paz : 18 °C de máxima, con lluvias continuas.

Oruro y Potosí: entre 15 °C y 16 °C, con cielo cubierto y precipitaciones intermitentes.

El frío intenso se sentirá especialmente en provincias del altiplano, donde se recomienda precaución por la visibilidad reducida y carreteras mojadas.

Valles con tormentas eléctricas

En los valles, el clima también se muestra inestable. Se prevén tormentas eléctricas vespertinas y elevada humedad:

Cochabamba y Sucre : máximas de 21 °C, con lluvias intermitentes.

Tarija: alcanzará los 27 °C, con chubascos aislados al final del día.

Oriente caluroso y húmedo

En el oriente y la Amazonía, predomina el calor húmedo, con temperaturas elevadas y lluvias:

Santa Cruz y Trinidad : máximas entre 29 °C y 30 °C, con una humedad de hasta 94%.

Cobija: 27 °C, con cielo nublado y lluvias durante gran parte del día.

Las autoridades piden a la población mantenerse informada sobre el pronóstico del tiempo y tomar previsiones ante posibles desbordes, deslizamientos o interrupciones de servicios.

