¿No sabes cuándo cobrar el bono PEPE? Así puedes verificar

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo recordó que el pago del Bono PEPE se realiza de acuerdo con el día de nacimiento de cada beneficiaria y beneficiario, siguiendo un cronograma mensual que busca evitar filas y ordenar la atención en plataformas presenciales.

Ante las dudas recurrentes, la entidad explicó cómo saber exactamente cuándo corresponde cobrar el beneficio.



¿Cómo saber cuándo te toca cobrar el bono PEPE?

El criterio es simple y único:

El pago se realiza según el día de tu nacimiento, sin importar el mes o el año en que naciste.

Por ejemplo:

Si naciste el día 5 , te corresponde cobrar cada día 5 del cronograma mensual.

Si naciste el día 12, te corresponde el día 12, y así sucesivamente.

Casos especiales: nacidos el 29, 30 y 31

La Gestora aclaró que las personas nacidas los días 29, 30 o 31 podrán cobrar su bono al final del cronograma, generalmente en los últimos días del mes siguiente, según el calendario oficial.

¿Dónde se cobra el bono?

El Bono PEPE se paga en entidades financieras habilitadas, principalmente las mismas que realizan el pago de la Renta Dignidad, lo que garantiza cobertura en todos los municipios del país.

Para el cobro presencial es necesario presentar:

Cédula de identidad original

Una fotocopia del documento

Canales para consultar sin hacer filas

La Gestora recordó que las consultas pueden realizarse sin restricción de cronograma a través de los siguientes canales digitales:

https://www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe/

Línea gratuita: 800 101 070

WhatsApp: 771 99342

Estos medios permiten confirmar fechas, resolver dudas y recibir orientación de manera rápida y segura.

