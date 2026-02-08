Villa Tunari: destruyen laboratorios, fábricas de droga y una pista clandestina

En el marco del plan de operaciones “Tormenta II”, unidades de la UMOPAR Chapare y UMOPAR Oriente ejecutaron este domingo una intervención directa en el municipio de Villa Tunari, que permitió desarticular estructuras activas vinculadas al narcotráfico, según informó el Gobierno nacional.

Durante el operativo se intervino una pista clandestina utilizada para el transporte de sustancias controladas y se procedió a la destrucción e incineración de dos laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína y nueve fábricas móviles de elaboración de pasta base. Además, se incautaron sustancias controladas y grandes volúmenes de precursores químicos.

Infraestructura destruida

De acuerdo con el reporte oficial, la infraestructura desmantelada contaba con áreas de procesamiento, secado, prensado y almacenamiento, así como generadores eléctricos y capacidad logística para operar de forma continua. Las autoridades señalaron que su eliminación representa un golpe directo a la economía criminal y reduce la capacidad de producción destinada a mercados internacionales.

Pronunciamiento del Gobierno

Tras la intervención, el presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que el operativo responde a la política de recuperación de la soberanía del territorio nacional y a una lucha frontal contra organizaciones criminales.

“No permitiremos zonas liberadas; asfixiaremos la logística del crimen organizado para garantizar nuestra soberanía”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Por su parte, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, señaló que el operativo demuestra la presencia y capacidad operativa del Estado en territorios afectados por el narcotráfico, y aseguró que estas acciones continuarán de manera sostenida.

Línea de acción

Desde el Gobierno nacional se reiteró que existe una línea firme e integral contra el narcotráfico, el contrabando y la corrupción, considerados amenazas directas a la estabilidad del Estado. Las autoridades subrayaron que la estrategia se ejecuta con presencia territorial, acciones operativas y aplicación de la ley, sin retrocesos.



