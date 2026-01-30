TEMAS DE HOY:
Policial

Operativos de la Felcn dejan un aprehendido y el secuestro de sustancias controladas en Cochabamba

La Felcn de Cochabamba realizó operativos preventivos que dejaron un aprehendido y el secuestro de marihuana, cocaína y tusi.

Cristina Cotari

30/01/2026 9:43

Las sustancias incautadas por la Felcn. Foto: Red Uno
Cochabamba

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Cochabamba realizó operativos preventivos en distintos puntos de la ciudad, especialmente en los puentes de la Coronilla, que concluyeron con la aprehensión de un hombre y el secuestro de drogas.

El director departamental de la Felcn, Edwin Cristian Montaño, informó que durante un operativo realizado este viernes se encontró un "hiposiploc de marihuana" y diez sobres de cocaína, que fueron abandonados en una bolsa blanca por inmediaciones de la Coronilla por personas que se dedicaban a la comercialización tras percatarse de la presencial policial en la zona.  Además, se halló dinero fraccionado que se presume proviene de la comercialización de estas sustancias.

 

En un operativo separado, realizado hace dos días en las inmediaciones de Condebamba, los efectivos incautaron tusi (droga sintética conocida como “rosada”) y cinco envases de cocaína, aprehendiendo  a un hombre de 28 años, de nacionalidad  boliviana. 

“Los operativos preventivos buscan sacar de circulación sustancias controladas que podrían llegar a sectores vulnerables de la población, especialmente niños y jóvenes”, señaló Montaño, subrayando la importancia de estas acciones en la lucha contra el narcotráfico en la ciudad.
 

