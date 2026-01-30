Jhoasir Calamani busca la alcaldía de El Alto: propone descongestionar el tráfico y transformar la ciudad

Rumbo a las elecciones subnacionales, seguimos conociendo a los candidatos que buscan liderar El Alto. Esta vez, es el turno de Jhoasir Calamani, quien promete transformar la ciudad y descongestionar el tráfico vehicular.

“Soy ciudadano de El Alto, toda mi vida he vivido aquí, estudié y cumplí mi servicio militar en la ciudad. Me gradué en la Universidad Pública del Alto y actualmente también soy docente en la Casa de Historia. En lo político, he sido subalcalde del Distrito 12, que colinda con Laja y Viacha, y también dirigente en el ámbito cárnico”, explicó Calamani.

El candidato cuenta además con emprendimientos y un negocio propio, y destaca que en los últimos años ha trabajado junto a diversas organizaciones, mostrando su capacidad de gestión para atender los problemas de la ciudad.

Prioridad: tráfico y transporte

Calamani señaló que uno de los principales desafíos de El Alto es el tráfico vehicular, sobre todo en la Ceja de la ciudad, donde circulan cerca de 62.000 vehículos diariamente y se movilizan unas 300.000 personas.

“Las trancaderas nos hacen perder hasta ocho años de vida, según estudios internacionales realizados por el BID, el Banco Mundial y Swiss Contact. Tenemos un diseño final con soluciones concretas para descongestionar la Ceja del Alto y mejorar la movilidad”, explicó.

Entre sus propuestas está la implementación de un pasaje único de parada a parada y nuevas normativas para regular el sector transporte, buscando reducir conflictos como el trameaje, que afecta económicamente a los alteños.

Seguridad ciudadana y urbanismo

El candidato también presentó proyectos de seguridad ciudadana, que incluyen mejoras en la iluminación de la ciudad y otras iniciativas para proteger a los vecinos, promoviendo espacios urbanos más seguros y funcionales.

“Queremos una ciudad que funcione, donde la gente se movilice de manera rápida y segura, y donde la seguridad no sea un lujo, sino una garantía para todos”, afirmó Calamani.

