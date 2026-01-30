En el Juzgado 15 de Los Lotes se instaló la audiencia de medidas cautelares contra Hugo Fernando J.M., de 52 años, conductor de la línea 64, investigado por la muerte de Sebastián Vespa Montero, un joven de 21 años. El proceso se sigue por los presuntos delitos de homicidio en accidente de tránsito y conducción peligrosa.

El Ministerio Público adelantó que solicitará la detención preventiva por 180 días en el centro de rehabilitación Palmasola, argumentando la gravedad del hecho y los antecedentes del imputado. Según los datos expuestos por la Fiscalía, el conductor sería reincidente en al menos dos hechos de tránsito anteriores, situación que podría constituirse en un agravante dentro de la investigación.

Por su parte, la defensa del acusado objetó parte de la imputación y anunció que solicitará medidas sustitutivas, cuestionando la necesidad de la detención preventiva mientras avanza el proceso.

En las afueras del juzgado, familiares y allegados de Sebastián mantienen una vigilia a la espera de la resolución judicial. Portando carteles con mensajes como “Justicia para Sebastián” y “Si no hay justicia hoy, mañana puede tocarte a vos”, los manifestantes exigieron que se aplique la pena máxima contra el conductor.

Una familiar de la víctima expresó que la movilización no solo busca justicia para Sebastián, sino también llamar la atención sobre otras muertes en hechos de tránsito.

“Hemos venido para pedir justicia, no solo para Sebastián, sino por todas las muertes que hasta ahora se han dado. Y que la justicia no hace nada hasta el momento”, manifestó.

