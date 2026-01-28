¡IMÁGENES SENSIBLES! Así fue como un micro acabó con la vida de Sebastián Vespa

Un trágico hecho de tránsito cobró la vida de Sebastián Vespa Montero, un joven de 21 años, la tarde del martes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la avenida Melchor Pinto, entre el primer y segundo anillo.

Cámaras de seguridad de la zona captaron el momento del accidente. En el material audiovisual se observa que el joven se detiene en la acera y mira hacia su izquierda antes de intentar cruzar la vía. Segundos después, mientras avanzaba hacia el otro lado de la avenida, un micro de la línea 64, que aparentemente circulaba a alta velocidad, ingresa en escena y lo atropella.

Tras el impacto, el conductor del vehículo continúa su marcha, mientras el joven queda tendido sobre la vía. Instantes más tarde, transeúntes y vecinos del sector se aproximan al lugar al percatarse de lo ocurrido.

De acuerdo con el relato de sus allegados, Sebastián se dirigía a la universidad para rendir un examen, sin imaginar que ese sería su último trayecto. Era estudiante de la carrera de Derecho y es recordado por familiares y amigos como un muchacho alegre, solidario y con muchos sueños por cumplir.

En redes sociales, sus seres queridos compartieron mensajes de despedida que reflejan el profundo dolor que deja su partida.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación

¡IMÁGENES SENSIBLES!

