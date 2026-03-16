Programa “380”: la propuesta de Daza para una ciudad pensada para niños y adultos mayores

Durante el segundo bloque del debate por la Alcaldía de La Paz, el candidato Raúl Daza Quiroga, del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), presentó su propuesta denominada “programa 380”, un plan que —según explicó— busca diseñar una ciudad pensada para las personas más vulnerables.

El postulante señaló que su programa plantea planificar la ciudad pensando en ciudadanos desde la infancia hasta la vejez.

“Nuestro programa se llama 380 porque queremos planificar, diseñar y ejecutar una ciudad para niños de tres años y ancianos de 80 años. Sectores vulnerables, unos empezando a caminar y otros a quienes ya les cuesta caminar”, afirmó.

Una ciudad inclusiva a 20 años

Daza explicó que su propuesta busca construir una ciudad inclusiva que también contemple a personas con discapacidad.

“Si construimos una ciudad inclusiva, incluyendo a los discapacitados, todos quienes estamos en esa brecha tendremos una ciudad inteligente. Esa es nuestra visión: construir una ciudad de aquí a veinte años”, sostuvo.

“Les están vendiendo ideas mentirosas”

En medio de su intervención, el candidato cuestionó las propuestas de algunos rivales que plantean convertir a La Paz en una ciudad inteligente en pocos años.

“Eso tarda en hacerse una ciudad inteligente, no en dos o tres años. Tampoco es una ciudad con robots o con un pestañeo que se apaga la luz. Les están vendiendo ideas mentirosas”, lanzó.

Critica promesas de bajar impuestos

Daza también arremetió contra propuestas que plantean reducir o eliminar impuestos municipales.

“Sabemos que entre el 50 y el 60% de los ingresos de la Alcaldía son recursos propios de impuestos y patentes. Decir que van a desaparecer los impuestos o bajar patentes es una locura, es demagogia”, afirmó.

Seguridad y prevención de riesgos

El candidato también destacó que uno de los ejes de su plan será la seguridad ciudadana, para recuperar la tranquilidad en la ciudad.

“Queremos hacer perder el miedo a la ciudad. Vamos a dar seguridad contra los delincuentes con un número único, como el 911 en Estados Unidos. La seguridad cuesta, pero la inseguridad cuesta más”, sostuvo.

Además, señaló que una mejor planificación permitiría anticipar emergencias relacionadas con lluvias y desbordes de ríos.

“No debería haber pasado lo que ocurrió hoy en Koani. Eso se puede predecir y planificar con ingeniería. Tenemos los mecanismos para que La Paz sea segura y evitar deslizamientos”, concluyó.

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