Debate por la Alcaldía de El Alto: analista cuestiona falta de propuestas y exceso de confrontación

Tras el debate entre candidatos a la Alcaldía de El Alto, distintas voces comenzaron a evaluar el desarrollo del encuentro y el contenido de las intervenciones de los postulantes. Uno de ellos fue el analista político Brany Mercado, quien cuestionó el tono del debate y la falta de propuestas concretas para resolver los problemas de la ciudad.

Según el analista, el encuentro estuvo marcado principalmente por confrontaciones, ataques y acusaciones entre los candidatos, lo que, a su criterio, impidió que se aborden los temas de fondo que preocupan a la población alteña.

“El debate ha mostrado un nivel de confrontación, un nivel de agresión y de ataque que lamentablemente se viene observando desde hace bastante tiempo”, señaló Mercado.

El analista sostuvo que durante el intercambio de posiciones no se presentaron propuestas claras ni soluciones concretas para los problemas que enfrenta la ciudadanía.

“Ha sido un debate que no ha mostrado propuestas ni la realidad de la situación que atraviesan los ciudadanos”, afirmó.

Mercado también cuestionó que gran parte del debate se haya centrado en cuestionamientos políticos y en las relaciones de los candidatos con diferentes fuerzas políticas, en lugar de abordar temas relacionados con las necesidades de la población.

“El debate solo habla de quién está con quién, quién ha sido más aliado del Movimiento al Socialismo o quién ha sido perseguido”, explicó.

En ese sentido, el analista consideró que los debates electorales deberían enfocarse en plantear soluciones a los problemas de la ciudad, presentando planes concretos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

“La ciudadanía necesita respuestas. Los dbates deberían servir para decir cuáles son los problemas y cómo se los va a resolver”, concluyó.

El debate forma parte de las actividades previas a las elecciones subnacionales, donde los candidatos buscan exponer sus propuestas y convencer al electorado antes de la jornada de votación.

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