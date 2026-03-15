Encuentran hachís en vivienda allanada en Santa Cruz; investigan posible vínculo con Marset

El operativo fue realizado por la FELCN y la Fiscalía Antinarcóticos en la zona norte de la ciudad tras una denuncia de vecinos sobre la presencia de extranjeros.

Los operativos policiales en Santa Cruz continúan luego de la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, en el marco de las investigaciones para identificar posibles vínculos y redes relacionadas con el crimen organizado.

Durante la jornada de este domingo, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y una comisión de la Fiscalía Antinarcóticos realizaron un allanamiento en un inmueble ubicado en el quinto anillo de la zona norte de la ciudad, donde se hallaron sustancias controladas.

La intervención se produjo tras una denuncia de vecinos, quienes alertaron sobre la presencia de personas extranjeras en el lugar.

Hallan 15 paquetes de marihuana

Durante el operativo, los investigadores ingresaron al domicilio y encontraron que las habitaciones estaban completamente revueltas, lo que hace presumir que el inmueble pudo haber sido intervenido previamente o que se intentó retirar objetos antes de la llegada de la Policía.

En una de las habitaciones, dentro de una maleta, los efectivos encontraron 15 paquetes de marihuana tipo hachís, los cuales fueron secuestrados y trasladados a dependencias policiales para las investigaciones correspondientes.

Sin personas arrestadas

Las autoridades informaron que no se encontró a ninguna persona en el interior de la vivienda durante el allanamiento. Sin embargo, no se descarta que quienes ocupaban el inmueble hayan abandonado el lugar poco antes del operativo.

De acuerdo con el reporte preliminar, vecinos del sector señalaron que extranjeros habrían estado ocupando la vivienda, y que incluso durante la mañana se observó la presencia de vehículos que presuntamente retiraban algunas pertenencias.

Investigan posible relación con Marset

La Policía también busca establecer a quién pertenece el inmueble, así como una motocicleta y otros objetos encontrados en el lugar.

Las autoridades no descartan que este caso pueda tener algún tipo de relación con la estructura del narcotraficante Sebastián Marset, aunque aclararon que las investigaciones recién comienzan.

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