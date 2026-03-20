Caso Marset: juez fija nueva audiencia para el 25 de marzo en EE.UU

La justicia estadounidense definió una nueva fecha en el proceso contra el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, tras concluir su segunda audiencia en la Corte de Alexandria, en Virginia, según un despacho realizado a Monumental AM 1080.

El acusado llegó al recinto judicial fuertemente custodiado por autoridades federales y vistiendo el uniforme verde característico de los reclusos en Estados Unidos.

Audiencia sin avances sustanciales

Durante la diligencia, el juez William Porter consultó si existían avances en el caso o si se podía continuar con el proceso; sin embargo, la defensa solicitó más tiempo para cumplir con los requisitos legales relacionados con la inscripción del abogado que representará a Marset.

Ante esta situación, el juez determinó postergar la audiencia y fijó como nueva fecha el 25 de marzo.

Lo que viene en el proceso

En la próxima audiencia se prevé que se realice la lectura formal de la acusación y que el imputado defina si se declara culpable o no.

Esta decisión será clave para determinar los siguientes pasos del proceso judicial en su contra.

Acusaciones en su contra

Marset, de 37 años, enfrenta cargos por el presunto lavado de millones de dólares provenientes del narcotráfico en el sistema financiero estadounidense.

El uruguayo fue considerado durante años uno de los criminales más buscados de la región y actualmente se encuentra bajo custodia tras su traslado desde Bolivia.

De ser hallado culpable, podría enfrentar una severa condena en Estados Unidos.

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