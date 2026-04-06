¿Quién es Sixto Vizuete, el DT que quiere ser campeón con The Strongest?

El club The Strongest inicia una nueva etapa con la llegada del ecuatoriano Sixto Vizuete, quien asumirá como director técnico con el objetivo de pelear por el título y fortalecer la estructura deportiva de la institución.

Vizuete, de 65 años, firmó su vinculación con el conjunto atigrado y no solo estará al frente del primer plantel, sino que también tendrá un rol clave en la reestructuración de las divisiones inferiores. Su arribo responde a la intención del club de consolidar un proyecto a mediano plazo.

El entrenador ya tuvo un primer acercamiento con el equipo, incluso presenciando el reciente triunfo ante FC Universitario, lo que le permitió comenzar a evaluar al plantel que tendrá a su disposición.

Con una amplia trayectoria, Vizuete conoce el fútbol boliviano tras su paso por selecciones menores entre 2018 y 2019, durante el proceso liderado por César Farías en la absoluta. Además, cuenta con experiencia al frente de la selección mayor de Ecuador y un extenso recorrido en categorías juveniles.

Entre sus logros más destacados figura la medalla de oro con la selección Sub-20 de Ecuador en los Juegos Panamericanos de 2007 y el título invicto en el Torneo de L'Alcúdia en 2010. También logró clasificar al combinado ecuatoriano al Mundial Sub-20 de 2011.

Ahora, Vizuete afronta un nuevo desafío en el fútbol boliviano, con la ilusión de llevar a The Strongest nuevamente a lo más alto y dejar su sello en uno de los clubes más grandes del país.

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