¿Quién es Sixto Vizuete, el DT que quiere ser campeón con The Strongest?

El experimentado entrenador ecuatoriano asume el mando del Tigre con la misión de devolverlo a la cima del fútbol boliviano.
06/04/2026 12:56
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El club The Strongest inicia una nueva etapa con la llegada del ecuatoriano Sixto Vizuete, quien asumirá como director técnico con el objetivo de pelear por el título y fortalecer la estructura deportiva de la institución.
Vizuete, de 65 años, firmó su vinculación con el conjunto atigrado y no solo estará al frente del primer plantel, sino que también tendrá un rol clave en la reestructuración de las divisiones inferiores. Su arribo responde a la intención del club de consolidar un proyecto a mediano plazo.
El entrenador ya tuvo un primer acercamiento con el equipo, incluso presenciando el reciente triunfo ante FC Universitario, lo que le permitió comenzar a evaluar al plantel que tendrá a su disposición.
Con una amplia trayectoria, Vizuete conoce el fútbol boliviano tras su paso por selecciones menores entre 2018 y 2019, durante el proceso liderado por César Farías en la absoluta. Además, cuenta con experiencia al frente de la selección mayor de Ecuador y un extenso recorrido en categorías juveniles.
Ahora, Vizuete afronta un nuevo desafío en el fútbol boliviano, con la ilusión de llevar a The Strongest nuevamente a lo más alto y dejar su sello en uno de los clubes más grandes del país.
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