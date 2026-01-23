TEMAS DE HOY:
Deportes

El Tigre ruge en Achumani: The Strongest presentó a su plantel 2026 y su nueva indumentaria

En una jornada cargada de fervor aurinegro, el club The Strongest realizó la presentación oficial de su primer plantel en el Estadio Rafael Mendoza Castellón. Ante una multitud que tiñó de amarillo y negro el lugar.

Jhovana Cahuasa

23/01/2026 11:44

Foto: APG
La Paz

Este viernes 23 de enero, el club The Strongest realizó la presentación oficial de su primer plantel en el Estadio Rafael Mendoza Castellón en La Paz.

El evento incluyó el desfile de las nuevas contrataciones, el cuerpo técnico y los referentes del club, quienes fueron ovacionados por la hinchada.

Durante el acto, la dirigencia reafirmó el compromiso de pelear por el título de la División Profesional. En medio del evento, The Strongest realizó la presentación oficial de su plantel profesional e indumentaria para la temporada 2026.

Así mismo, revelaron el diseño oficial 2026, que destaca por un retorno a la elegancia clásica con toques modernos.

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

