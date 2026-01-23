El Tigre ruge en Achumani: The Strongest presentó a su plantel 2026 y su nueva indumentaria

Este viernes 23 de enero, el club The Strongest realizó la presentación oficial de su primer plantel en el Estadio Rafael Mendoza Castellón en La Paz.

El evento incluyó el desfile de las nuevas contrataciones, el cuerpo técnico y los referentes del club, quienes fueron ovacionados por la hinchada.

Durante el acto, la dirigencia reafirmó el compromiso de pelear por el título de la División Profesional. En medio del evento, The Strongest realizó la presentación oficial de su plantel profesional e indumentaria para la temporada 2026.

Así mismo, revelaron el diseño oficial 2026, que destaca por un retorno a la elegancia clásica con toques modernos.

