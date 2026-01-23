Lo que hizo Miguelito Terceros en los minutos finales del empate de Santos ante Corinthians

El futbolista boliviano Miguel Terceros volvió a sumar minutos con Santos en el empate 1-1 frente a Corinthians, por la fecha 4 del Torneo Paulista 2026, disputado en el estadio Vila Belmiro.

Terceros ingresó a los 37 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Álvaro Barreal, en un tramo del partido marcado por la presión del equipo local en busca de la igualdad, que finalmente llegó sobre el cierre del encuentro.

El mediocampista de la Selección Boliviana tuvo contacto frecuente con el balón en los minutos finales y fue el encargado de ejecutar tiros de esquina, aportando dinámica en el tramo decisivo del clásico.

En la previa del partido, Miguel Terceros fue protagonista fuera de la cancha, al ser elegido como imagen principal en la nómina de convocados de Santos para el clásico ante Corinthians, difundida por el propio club.

El encuentro terminó igualado con goles de Yuri Alberto para Corinthians y Gabriel Barbosa para Santos, un resultado que dejó sensaciones divididas en el equipo paulista, aunque con señales positivas en cuanto a la rotación del plantel.

Para Terceros, la participación en un clásico de alta exigencia representa una nueva oportunidad de consolidación dentro del equipo, en una temporada en la que busca mayor continuidad en el fútbol brasileño.

