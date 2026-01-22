“Contentos y orgullosos”: Familia de William Álvarez celebra su convocatoria a la selección

Jesús Álvarez, padre de William Álvarez, manifestó su orgullo y alegría tras conocerse la convocatoria de su hijo a la selección boliviana. Según dijo, esta oportunidad llega como resultado del esfuerzo y la constancia de William a lo largo del año.

“Muy contento, muy feliz, porque lo han tomado en cuenta a William. La verdad es que se lo merece, porque ha hecho un buen trabajo este año”, expresó Jesús, agregando que confía en que el entrenador Óscar Villegas le dará minutos para demostrar su talento.

“Yo siempre digo que el señor Villegas agarró la selección boliviana para hacer un proceso. Ahora que ya está peleando un repechaje, los bolivianos estamos muy felices y más feliz aún como familia”, afirmó.

Jesús también compartió cómo vivió la familia la noticia de la convocatoria. “Estábamos en una charla con Gilbert y Sebastián y fíjese usted, el apoyo de los hermanos. El más contento fue Gilbert, que apenas salió el comunicado nos avisó: ‘Lo convocaron a William, papá’. Fue un momento de mucha felicidad, mucho fervor familiar”, relató.

Sobre las expectativas del partido, Jesús no dudó en dar su pronóstico: “Gana Bolivia 2 a 1. Dios quiera que sea uno de William”. Además, confirmó que la familia asistirá al encuentro: “100 puntos vamos a estar ahí, en primera fila, apoyando como familia y como bolivianos”.

“Todo jugador sueña con estar en su selección, y William siempre lo soñó. Ahora está muy feliz y lo está aprovechando al máximo. Ojalá que se le ablande el corazón al profe y le den minutos para demostrar su trabajo”, concluyó.

