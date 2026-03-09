TEMAS DE HOY:
Deportes

Bolivia contará con tres delanteros para afrontar el repechaje mundialista

Óscar Villegas decidió convocar a un trío de hombres de área para disputar el duelo por la repesca el próximo 26 de marzo. 

Martin Suarez Vargas

09/03/2026 11:11

De izquierda a derecha: Juan Godoy de Always Ready, Enzo Monteiro del Chungbuk Cheongju FC y Víctor Ábrego de The Strongest, todos ellos convocados a la selección. Foto: redes sociales.
Bolivia.

La selección boliviana de fútbol contará con tres delanteros para el partido ante Surinam: Juan Godoy, de Always Ready; Enzo Monteiro, del Chungbuk Cheongju FC de Corea del Sur; y Víctor Ábrego, de The Strongest.

La lista final de Óscar Villegas incluye a tres futbolistas con presencia en el área rival. Dos de ellos llegan tras marcar recientemente en sus clubes. Víctor Ábrego llega enchufado luego de anotar un gol de penal ante Oriente Petrolero en los cuartos de final del Torneo Repechaje. Por su parte, Juan Godoy, el paraguayo naturalizado boliviano, también convirtió un gol de cabeza en el duelo frente a Bolívar por la final del mismo torneo.

En contraste, Enzo Monteiro aún no ha tenido la oportunidad de marcar, ya que ha contado con pocos minutos en el fútbol de Corea del Sur.

Bolivia enfrentará a Surinam desde las 19:00 en el estadio BBVA de Monterrey, conocido como el “Gigante de Acero”, en México. En caso de ganar, la Verde avanzará a la final del repechaje, donde se medirá ante Irak el 31 de marzo.

