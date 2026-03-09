La lista de convocados de la Selección Nacional se dará a conocer este lunes, aunque varios jugadores ya conocen que forman parte de la nómina para los próximos partidos amistosos y el repechaje mundialista.

Desde esta jornada comenzará la concentración del equipo dirigido por Óscar Villegas, que tendrá como primer desafío el amistoso frente a Trinidad y Tobago. Según explicó el entrenador, la convocatoria ya está definida y los clubes fueron notificados previamente sobre los futbolistas citados.

“En realidad se les llega la carta a los clubes y en este caso ya los clubes ya tenían con anticipación quiénes van a ir”, señaló Villegas.

El estratega también indicó que en las próximas horas los jugadores comenzarán a llegar al hotel de concentración, mientras que la lista oficial será difundida cerca del mediodía.

El combinado nacional se prepara para disputar el amistoso ante Trinidad y Tobago el 15 de marzo en el estadio Estadio Ramón Tahuichi Aguilera, como parte de su preparación para el repechaje mundialista.

De acuerdo con el técnico, no todos los convocados estarán presentes desde el primer día de trabajo. “Llegamos, creo que entre 17 y 18 jugadores estamos”, afirmó.

Tras el amistoso, la delegación boliviana viajará el 16 de marzo a Monterrey para ultimar detalles antes del encuentro frente a Suriname national football team, correspondiente al repechaje.

Villegas también destacó las condiciones del lugar elegido para la preparación del plantel.

“Tenemos un lugar de concentración totalmente especial en cuanto al gimnasio y a las cosas que estamos necesitando y estoy seguro que todo va a salir bien”, manifestó.

