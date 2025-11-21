Villegas: “Cada paso es un aprendizaje que nos acerca al Mundial”

El director técnico de la selección boliviana, Óscar Villegas, ofreció declaraciones exclusivas al programa El Mañanero de la Red Uno, donde compartió su visión sobre el progreso de la selección y las lecciones que ha dejado su gestión al frente de La Verde. Según Villegas, el avance del equipo no es casualidad, sino fruto de un trabajo constante, de jóvenes comprometidos y de un cuerpo técnico que apuesta por la renovación y la disciplina.

El entrenador destacó que el proceso de incorporar jugadores jóvenes no solo aporta talento, sino también aprendizaje constante para todos.

“No podíamos seguir haciendo lo mismo; era momento de dar oportunidades a quienes realmente lo necesitaban. Cada entrenamiento, cada partido, nos deja enseñanzas que debemos capitalizar para mejorar el rendimiento de la selección”, señaló Villegas.

Sobre el próximo repechaje mundialista, el técnico recordó que, aunque la selección se enfrenta a rivales complejos, el camino recorrido ha demostrado que la ilusión es tangible.

“Surinam tiene buenos jugadores en ligas importantes, y aunque no es un partido fácil, confiamos en el trabajo que venimos haciendo y en la entrega de nuestros jóvenes”, afirmó.

Villegas también resaltó el crecimiento integral del fútbol boliviano, mencionando el éxito reciente de la Sub-17, que también logró clasificar a un Mundial. Para el técnico, cada paso, cada preparación y cada resultado son oportunidades para aprender y fortalecer a los jugadores, al cuerpo técnico y al proyecto de largo plazo de la selección.

Finalmente, el entrenador envió un mensaje de esperanza y compromiso al país:

“Queremos que Bolivia se sienta orgullosa. Cada esfuerzo, cada enseñanza y cada partido nos acerca a la meta. Seguiremos trabajando con fe, constancia y dedicación para mantener viva la ilusión de volver a un Mundial”.

