“Mucho gasto”: Bloqueo en Yapacaní obliga a pasajeros a pagar más para llegar a destino

El bloqueo instalado en el puente de Yapacaní cumple este viernes su tercer día consecutivo, generando serios perjuicios a cientos de pasajeros que buscan trasladarse hacia distintos destinos del país.

La medida de presión, protagonizada por sectores interculturales y otros grupos movilizados, fue declarada indefinida, mientras las afectaciones se multiplican tanto para la población como para el aparato productivo.

Bajo la lluvia y en medio del barro, familias enteras, adultos mayores y niños se ven obligados a caminar varios kilómetros para cruzar el puente y poder continuar su viaje utilizando diferentes medios de transporte. El escenario es de agotamiento, desesperación y gastos imprevistos.

“Bulo Bulo, estoy así. Un desastre”, relató uno de los viajeros mientras intentaba llegar a Santa Cruz. Al ser consultado por el gasto extra que le genera el bloqueo, indicó que ya había invertido alrededor de 300 bolivianos en transbordos improvisados.

Otra pasajera, que se dirigía a Montero, lamentó la situación: “Esto perjudica tanto a los comunarios como a los pobres transportistas que se ganan el pan día a día. Todos salimos perdiendo”, expresó.

La situación es aún más dramática para quienes viajan con niños. Una madre, con su hijo en brazos, contó que ya tuvo que abordar más de tres medios de transporte para continuar su trayecto hacia la capital cruceña.

“Mucho gasto igual, pero tenemos que seguir. Mis niños se mojan, eso es lo que más duele”, dijo.

Mientras tanto, sectores productivos también reportan pérdidas económicas debido a la paralización del tránsito por esta ruta estratégica que conecta el Norte Integrado con Santa Cruz.

A pesar de las inclemencias del tiempo y el creciente malestar ciudadano, los movilizados mantienen la medida, dejando a la población atrapada entre la protesta y la necesidad de llegar a su destino.

