Tercer día de bloqueo en Yapacaní: pasajeros caminan kilómetros para seguir su viaje

Por tercer día consecutivo, el municipio de Yapacaní permanece prácticamente aislado debido a los bloqueos protagonizados por sectores interculturales en rechazo al Decreto Supremo 5503. La medida de presión afecta de manera directa a la ruta nueva que conecta a los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba, una de las vías más importantes para el transporte de personas y mercadería en el país.

En el punto de bloqueo, los manifestantes se concentran principalmente en el promontorio de tierra ubicado en el puente de Yapacaní, impidiendo la circulación de vehículos tanto hacia Santa Cruz como hacia Cochabamba. Esta situación ha generado largas filas de motorizados varados y ha obligado a decenas de pasajeros a descender de los buses y caminar varios kilómetros para poder continuar su viaje.

Los afectados denuncian un perjuicio total, ya que además del desgaste físico deben pagar transporte adicional para completar su recorrido. Muchos recurren a motocicletas o vehículos trufis que operan de manera irregular en los tramos habilitados, incrementando los costos del traslado.

Mientras tanto, Yapacaní continúa siendo uno de los puntos más críticos dentro del mapa de bloqueos a nivel nacional, en una jornada marcada por la tensión social y la paralización de actividades económicas, comerciales y de transporte.

Mira la programación en Red Uno Play