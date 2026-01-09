Bloqueadores atacan con piedras a pasajeros y dinamitan la ruta Cochabamba–Oruro

Momentos de angustia, miedo y desesperación vivieron cientos de pasajeros en la carretera Cochabamba–Oruro, luego de que bloqueadores del sector de Sayari atacaran con piedras a personas que intentaban continuar su viaje mediante trasbordos, además de dinamitar varios tramos de la vía para impedir el tránsito.

Los hechos quedaron registrados en videos grabados por los propios pasajeros, donde se observa a comunarios lanzando piedras contra la carretera, incluso cuando se les advertía que en los vehículos había niños y mujeres. A pesar de ello, los ataques continuaron, obligando a los viajeros a refugiarse y suspender su intento de avanzar.

“Siguen arrojando piedras, están atentando contra la humanidad de las personas que solo estamos tratando de pasar”, se escucha decir a uno de los pasajeros mientras graba la escena. Otro viajero relató la crítica situación que enfrentaban: “Desde Chile viene esta flota, quién sabe desde qué hora estaremos esperando. No hay comida ni agua, todos estamos acá”.

Las imágenes también muestran cómo los bloqueadores utilizaron dinamita para dañar la carretera y reforzar el bloqueo, poniendo en riesgo no solo la transitabilidad de la vía, sino también la seguridad de quienes se encontraban en el lugar.

Cientos de personas, entre ellas familias enteras, quedaron varadas sin acceso a alimentos, agua ni condiciones mínimas de resguardo, mientras el conflicto escalaba a niveles de violencia que, según los testimonios, ya no solo buscaban impedir el paso, sino que atentaban directamente contra la integridad de civiles indefensos.

