Transporte reporta pérdidas de Bs 100 millones en cinco días de bloqueo

El presidente de la Cámara Departamental del Transporte, Luis Añez, denunció que el sector registró pérdidas aproximadas de Bs 100 millones en solo cinco días de bloqueo de carreteras, recursos que estaban destinados al pago de créditos e impuestos.

“En cinco días hemos perdido Bs 100 millones. ¿Quién nos devuelve eso? Exigimos que las carreteras estén expeditas; el transporte está quebrado, ya no aguantamos más. Venimos de pasar días en los surtidores por combustible y ahora estamos parados por los bloqueos”, reclamó Añez.

Desde la Cámara Departamental del Transporte también exigieron al Gobierno hacer cumplir la ley y realizar las gestiones necesarias para garantizar la transitabilidad de las carreteras en todo el país durante los 365 días del año, al considerar que los bloqueos afectan gravemente la actividad económica y la cadena de abastecimiento.

Las declaraciones se producen en un contexto en el que algunos sectores continúan con bloqueos, pese al acuerdo suscrito el domingo entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno para pacificar el país, tras el conflicto generado por el Decreto Supremo 5503.

Luego de varias semanas de medidas de presión, entre ellas seis días de bloqueo de caminos, el Gobierno y la COB acordaron abrogar el DS 5503 y elaborar el 5516 que mantiene la eliminación de la subvención a los carburantes y otras medidas económicas.

