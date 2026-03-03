Una ONG iraní eleva a 742 los muertos y 971 heridos en Irán desde inicio de los ataques

La organización iraní de derechos humanos HRANA, con sede en Washington, dijo este martes que al menos 742 civiles han muerto en Irán desde el inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, entre ellos 176 menores de edad.

Además, 971 civiles han resultado heridos, incluidos 115 niños, mientras que otros 624 fallecimientos permanecen pendientes de confirmación y clasificación, de acuerdo con su último informe.

En el tercer día de bombardeos, los ataques del lunes dejaron al menos un centenar de muertos y decenas de heridos, según datos preliminares recopilados sobre el terreno.

HRANA elevó a 85 los civiles fallecidos durante la jornada y a 11 los militares muertos, aunque expertos advierten de que las cifras podrían aumentar en las próximas horas a medida que se verifiquen más casos.

La organización documentó el lunes 56 incidentes en 13 provincias hasta las 17:00 hora del este de EE.UU. (22:00 GMT).

Teherán concentró el 56 % de los ataques registrados, seguida de las provincias de Kurdistán (oeste) y Hormozgan (sur), en el estrecho de Ormuz.

Los ataques

Entre los objetivos alcanzados figuran instalaciones militares, edificios residenciales y el muelle Shahid Bahonar, en Bandar Abás, ciudad portuaria del sur de Irán situada en la provincia de Hormozgan, a orillas del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz.

También se reportaron daños en una mezquita en Karaj, capital de la provincia de Alborz, al oeste de Teherán, y en varios inmuebles residenciales de la capital iraní.

El recrudecimiento de los ataques se produce después de que el Ministerio de Salud iraní elevara el lunes a al menos 180 los fallecidos por el bombardeo contra una escuela en la localidad sureña de Minap, uno de los episodios más graves del conflicto hasta el momento.

La Media Luna Roja había dicho ayer que más de 555 personas han muerto en la república islámica desde el inicio de las hostilidades, 180 de ellas en el ataque contra la escuela.

Las cifras continúan siendo provisionales debido a las restricciones de acceso, la interrupción casi total de Internet y las dificultades para la verificación independiente sobre el terreno.

