Internacional

Terror en el zoológico: Menor queda atrapada en las garras de un león tras cruzar el límite

El incidente, captado por otros turistas, pone en evidencia el riesgo de ignorar los protocolos en recintos de grandes felinos.

Ximena Rodriguez

02/03/2026 19:49

Foto: Freepik.

Un momento de pánico absoluto se vivió en un zoológico cuando una menor fue atrapada por un león tras aproximarse peligrosamente a los barrotes de la jaula. En el video se observa cómo el felino logra sujetar la pierna de la niña con sus garras, desatando una escena de desesperación entre los testigos presentes.

El padre de la menor forcejeó violentamente contra el animal durante varios segundos en un intento desesperado por liberar la pierna de su hija del alcance de la fiera. A pesar de la fuerza del león, el individuo consiguió salvar a la niña y retroceder hacia una zona segura mientras otros visitantes pedían ayuda a gritos.

El video del incidente se ha vuelto viral en redes sociales, sirviendo como un crudo recordatorio sobre los peligros de subestimar la naturaleza salvaje en cautiverio.

