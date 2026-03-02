TEMAS DE HOY:
Policial

En segundos y a plena luz: captan robo de autopartes en Cochabamba

El hecho ocurrió en la avenida Segunda Circunvalación y calle Chariña. Las imágenes ya están en manos de la Policía.

Cristina Cotari

02/03/2026 8:58

Cámaras captan robo de autopartes en una calle de Cochabamba. Foto: Red Uno
Cochabamba

Un delincuente fue captado por cámaras de seguridad mientras robaba autopartes de un vehículo estacionado en una zona transitada de Cochabamba.

Las imágenes muestran a un sujeto que se aproxima con aparente tranquilidad a un motorizado estacionado y, en cuestión de segundos, sustrae uno de los retrovisores. Tras cometer el primer robo, el hombre se aleja del lugar, pero minutos después regresa para continuar retirando otras autopartes del mismo vehículo.

 

El hecho se registró en la intersección de la avenida Segunda Circunvalación y calle Chariña, una zona transitada de la ciudad.

Vecinos del sector denunciaron que este tipo de delitos no es aislado y pidieron a las autoridades identificar y capturar al responsable. Los residentes aseguran que los robos de autopartes se han vuelto recurrentes en el área, generando preocupación entre propietarios de vehículos que estacionan en la vía pública.

Las grabaciones ya fueron puestas a disposición de la Policía para que se inicie con las investigaciones para dar con el paradero del sospechoso.

